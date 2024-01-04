Возможно, за ними последует и Чанпэн Чжао, и многие другие криптоэнтузиасты

В 2024 году участников криптовалютного мира ждет много новостей, как хороших, так и плохих. Вероятно, в начале января SEC США одобрит биткоин-ETF, а в апреле нас ожидает халвинг. Летом Федеральная резервная система, по всей видимости, снизит ключевую ставку.

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Однако для нескольких криптомагнатов 2024 год может оказаться весьма трудным. Среди них Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся FTX, арестованный на Багамах 13 декабря 2022 года по обвинению в мошенничестве. После суда 2 ноября 2023 года ему грозит более 100 лет лишения свободы. Приговор обещают огласить 28 марта 2024 года.

Еще одним в списке стал До Квон, соучредитель Terraform Labs, задержанный в марте 2023 года в аэропорту Подгорицы. Арест Квона продлили до февраля 2024 года. Он может лишиться свободы на 40 лет, если его выдадут США, где предъявлены обвинения в мошенничестве.

Алекс Машинский, бывший гендиректор Celsius, столкнулся с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами и создании финансовой пирамиды в июле 2023 года. Его судебное разбирательство запланировано на сентябрь 2024 года.

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Чанпэн Чжао, основатель Binance, признал вину в отмывании денег и согласился выплатить штраф в $4,3 млрд. Ему наложили ограничения, и суд решит его судьбу в феврале 2024 года. В случае нарушения закона о банковской тайне ему может грозить до 18 месяцев тюремного заключения.