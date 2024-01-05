Ripple Labs опубликовала руководство под названием «Ускорение глобальных платежей для вашего бизнеса в сфере IT-услуг», в котором содержится информация о потенциальной интеграции IT-блокчейна

Ripple Labs опубликовала руководство "Оптимизация глобальных финансов для IT-бизнеса", в котором рассматривается возможность интеграции блокчейн-технологий в сферу информационных технологий. Документ также подчеркивает ключевые преимущества использования блокчейн-платформы Ripple Payments.

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Согласно анализу Ripple, прогнозируется, что к 2024 году объем IT-сектора достигнет 1,5 триллиона долларов. Однако проблемы в международных платежах сталкивают компании с трудностями в планах расширения за границу из-за медлительности и высоких затрат традиционных платежных систем.

3 января 2024 года Ripple объявила о запуске инициативы, направленной на повышение осведомленности об использовании блокчейн в области информационных технологий. Согласно сообщению, "97% руководителей финансов полагают, что блокчейн и цифровые активы сыграют важную роль в ускорении платежей в ближайшие три года".

Ripple утверждает, что их платежная система, в отличие от традиционных транзакций, обеспечивает выполнение операции всего за 3-5 секунд. Компания также подчеркивает, что Ripple Payments переопределяет международные транзакции.

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Одной из ключевых особенностей Ripple Payments, по словам компании, является прозрачность и безопасность транзакций. В руководстве отмечается, что платформа превосходит затяжные и затратные процессы традиционных платежных систем, предлагая более эффективные и надежные альтернативы.