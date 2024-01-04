3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC

3 января 2009 года в мире криптовалют произошло событие, изменившее его ход: человек или группа под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть биткоина, добыв первый блок с наградой в 50 BTC. Интересно, что в этом блоке заложен заголовок статьи "Канцлер на грани второго спасения для банков" из британского издания The Times.

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Неотъемлемой частью истории биткоина стало 31 октября 2008 года, когда был опубликован белый доклад, предвосхитивший запуск сети.

Три дня после старта биткоинной эры, 12 января 2009 года, Сатоши Накамото осуществил первую транзакцию, отправив 10 BTC Хэлу Финни. В этот период также увидел свет первый релиз программного обеспечения Bitcoin 0.1.

Таинственность личности Накамото и его мотивы создания биткоина до сих пор занимают умы в криптосообществе и за его пределами.

Возможной причиной появления биткоина мог стать финансовый кризис 2007-2008 годов, сопровождавшийся крахом крупнейших инвестиционных банков, общим снижением производства и спроса, падением цен на сырье, увеличением безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

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В ноябре 2021 года биткоин достиг своего максимума в $69 000. На момент написания новости цифровое золото торгуется по $45 000, а общая капитализация флагмана рынка составляет $883 миллиарда.