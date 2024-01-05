Волатильность на рынках казначейских облигаций, акций и криптовалют закончится катастрофой, особенно для спекулянтов и розничных инвесторов, которые запрыгнули в последний вагон уходящего ралли

Эксперт Merrill Lynch, Гэри Шиллинг, предупреждает об импендингейщем финансовом кризисе, предсказывая неизбежные последствия для рынков облигаций, акций и криптовалют. Рост волатильности, особенно в контексте вмешательства розничных инвесторов, вызывает беспокойство. Наблюдатель отмечает, что уровень волатильности на рынке облигаций достиг высоких значений, сравнимых с кризисом доткомов и финансовым обвалом 2008 года.

реклама

Шиллинг высказывает опасения относительно возможного обвала рынка коммерческой недвижимости, связанного с кредитным кризисом в офисном сегменте. Его предсказание включает сокращение рабочих в условиях борьбы с инфляцией, несмотря на заявления Центробанка о пересмотре денежно-кредитной политики.

Оптимизация секторов, таких как электромобили, зеленая энергия, окружающая среда, устойчивость и рост (ESG), вызывает волнения. Шиллинг подчеркивает, что эти области могут столкнуться с мучительной консолидацией или даже исчезнуть.

Аналогией служат Nvidia и Tesla, которые, по мнению Шиллинга, подобны Kodak, Polaroid и Xerox, пережившим пик в 1930-х годах, но затем понесшим серьезные убытки в рецессию 1970-х. Он советует инвесторам продавать акции и криптовалюты.

Шиллинг, предсказавший криптовалютный крах в 2020 году, вновь подчеркивает свои опасения, поддерживаемые высокими корпоративными доходами и интересом к генеративному искусственному интеллекту. Прогнозы о рецессии в 2024 году основаны на неопределенности в макросреде, заставляя финансовых директоров балансировать между агрессивными и защитными стратегиями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Карл Форд, генеральный директор Academy Sports+, подчеркивает, что американские потребители сталкиваются с трудностями из-за высоких процентных ставок, сокращающих возможности приобретения дорогостоящих товаров.