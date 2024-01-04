В 2024 году Банка России собирается отслеживать трансграничные переводы, которые связаны с покупкой криптоактивов

В 2024 году Банк России разрабатывает систему мониторинга трансграничных переводов, связанных с операциями по покупке криптовалют, согласно официальному документу. Цель этого мероприятия - выявление возможности идентификации физических лиц, осуществляющих денежные транзакции за границей в контексте криптоактивов, и оценка объемов таких операций.

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Новое правило затронет физических лиц, являющихся налоговыми резидентами России. Более 20 российских банков, включая Райффайзенбанк, Юникредитбанк, БКС-банк, МТС-банк, Киви-банк, Ситибанк, ОТП-банк, «Ак Барс», банк «Юнистрим», РНКО «Платежный центр», и «Банк 131», станут участниками этого исследования.

В конце декабря председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков обсудил планы по регулированию криптовалют. Он сообщил, что в ноябре согласовать пакет законопроектов не удалось, поскольку правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры не достигли единства по ключевым вопросам.

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Сейчас Госдума ожидает рассмотрения изменений в налоговом законодательстве относительно цифровых финансовых активов. Весной планируется обсудить вопрос о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для цифровых финансовых активов, как подтвердил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.