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bitcoin
Чьи прогнозы на 2023 по крипте оказались точнее - аналитики против ИИ
В 2023 году редакция BeInCrypto провела эксперимент. Мы решили выяснить, чьи криптовалютные прогнозы точнее — аналитиков или искусственного интеллекта

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В 2023 году редакция BeInCrypto провела интересный эксперимент, направленный на сравнение точности прогнозов криптовалютного рынка от опытных аналитиков и искусственного интеллекта. В июне того года, аналитики и чат-бот ChatGPT были приглашены предсказать динамику биткоина к концу года. Давайте взглянем на результаты:

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Аналитики, опрошенные BeInCrypto, прогнозировали боковое движение курса BTC с возможным ростом до $40 тыс. Коллективный прогноз подразумевал умеренный рост.

С другой стороны, ChatGPT выделил два сценария для биткоина. Первый сценарий предполагал рост до $200 тыс. при активности покупателей, в то время как негативный вариант учитывал диапазон от $30 000 до $60 000 из-за регуляторного давления.

Кто оказался ближе к истине? Аналитики BeInCrypto оказались правы. Биткоин закончил год с боковым трендом, встретив новый год около отметки $42 тыс., после чего начал обновление локальных максимумов.

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Итоги эксперимента показали, что на данный момент искусственный интеллект, представленный ChatGPT, не может конкурировать с опытными аналитиками в точности прогнозирования рыночных тенденций. Это связано с ограничениями в интерпретации всех нюансов рыночного поведения и доступом к данным, которые аналитики могут использовать. Таким образом, на текущий момент можно утверждать, что искусственный интеллект не заменит опытных экспертов в финансовых рынках.

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