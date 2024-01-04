Платформа криптовалютных финансовых услуг Matrixport обнародовала отчет, в котором утверждается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонит заявки на спотовый биткоин-ETF

Matrixport, платформа криптовалютных финансовых услуг, представила отчет, в котором прогнозирует отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в одобрении спотового биткоин-ETF. Это событие стало источником нестабильности на рынке, провоцируя панические продажи.

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Согласно данным Cryptovizor, биткоин упал более чем на 13%, достигнув минимума в $39 501. Позднее произошел отскок, и на момент написания статьи курс установился на отметке $42 435.

Coinglass сообщает о ликвидации длинных позиций на общую сумму $509 млн.

В отчете Matrixport отмечается, что спотовый биткоин-ETF мог бы поддержать рост криптовалюты, но заявления Генслера из SEC в декабре 2023 года выражают сомнения в соблюдении отраслью необходимых требований.

Политически нет объективных причин одобрить спотовый биткоин-ETF, что сделало бы биткоин альтернативным средством хранения.

Отчет оказал заметное воздействие на курс биткоина, несмотря на отсутствие конкретных доказательств провала ETF при запуске.

Эксперты от Bloomberg в сфере ETF утверждают, что вероятность положительного решения вопроса составляет 90%.

Аналитик Скотт Мелкер выражает мнение, что отчет Matrixport стал поводом для снятия позиций с кредитным плечом, несмотря на его ограниченную поддержку.

Глава и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе высказался в соцсети X, называя спотовый биткоин-ETF одним из ключевых событий в истории биткоина. Он также подчеркнул, что реакция рынков на неофициальную информацию вторична и может легко манипулировать ими.

Трейдер, возможно, ассоциирует данную ситуацию с октябрьским фейком об одобрении биткоин-ETF компании BlackRock, что также вызвало резкие колебания волатильности биткоина.

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В случае отрицательного решения SEC, по мнению Matrixport, мы можем ожидать снижение цены биткоина на 20%, вернувшись в диапазон $36 000-38 000. Официальное окно для одобрения SEC откроется 4 января и закроется 10 января.