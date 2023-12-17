Гоночная команда Формулы-1 Oracle Red Bull Racing отмечает выдающиеся результаты 2023 года

Гоночная команда Oracle Red Bull Racing оглашает свои впечатляющие достижения в текущем 2023 году, представляя коллекцию цифровых активов в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эти токены были выпущены на блокчейне Sui и теперь доступны для обмена на торговой платформе Bybit.

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Пилоты команды, Макс Ферстаппен и Серхио Перес, уверенно заняли первое и второе места соответственно в общем зачете в текущем сезоне, подтверждая лидерство Red Bull в гоночной индустрии. Команда подчеркнула, что этот успешный этап последовал за рекордным годом, в котором Oracle Red Bull Racing установила новые стандарты по чемпионским очкам.

Red Bull объявил, что коллекционные предметы представляют собой уникальные произведения искусства, разработанные студией Automobilist, приверженной дизайну и автоспорту.

NFT Red Bull, основанные на сети Sui от Mysten Labs, представляют собой результат долгосрочного сотрудничества между гоночной командой Формулы-1 и цифровой студией. Старший менеджер по маркетингу Oracle Red Bull Racing, Дэн Митчелл, подчеркнул важность использования инновационных методов общения с глобальными фанатами, особенно через технологии Web3. Он отметил, что цифровые предметы в формате NFT, как средство коллекционирования, пользуются высоким спросом.

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Эта новость свидетельствует о том, что поклонники спорта активно адаптируют свои коллекции к цифровой эпохе, следуя за глобальным трендом развития индустрии NFT.