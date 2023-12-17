Согласно исследовательскому отчету Bitget доходы майнеров Биткоинов от внутрисетевых комиссий выросли с 1,7% в августе до 19,57% к ноябрю





Исследовательский отчет компании Bitget показал, что доходы майнеров биткоинов от внутрисетевых комиссий заметно выросли, увеличившись с 1,7% в августе до 19,57% к ноябрю текущего года. Этот существенный подъем прибыли совпал с периодом, в котором ежедневные доходы от майнинга блоков превысили 40 миллионов долларов. Заметим, что цена биткоина за текущий год выросла на 161%, достигнув отметки более 42 000 долларов.

реклама

В свою очередь, в 2023 году экосистема биткоина активно развивалась, стимулируя увеличение числа майнеров. Новые активы, такие как токены BRC-20 и ординальные NFT, вызвали повышенный интерес со стороны сообщества. Первый мемкоин в этом формате, Ordinals (ORDI), привлек внимание и уже имеет рыночную капитализацию в размере $1,34 миллиарда.

Создатель системы нумерации биткоин-ординалов, Кейси Родармор, представил инновационный подход к отслеживанию и передаче сатоши. Вместе с появлением стандартов токенов, таких как ARC-20 из протокола Atomicals, увеличивается ценность экосистемы биткоина.

Важно отметить, что несмотря на высокие комиссии за газ, интерес сообщества к выпуску токенов BRC-20 остается высоким. Этот факт подтверждается примером успешного выпуска мемкоина Sats (SATS), который, несмотря на плату за газ более 15 миллионов долларов, был полностью отчеканен и имеет более 36 000 держателей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Развитие решений второго уровня, вроде Lightning Network, становится ключевым техническим фундаментом для более широкого принятия платежей в биткоинах. В то время как многие сообщества, объединенные вокруг ординальных токенов, сфокусированы на развлечениях, играх и общении, серьезные аспекты использования биткоина, такие как корпоративное или институциональное применение, пока остаются на заднем плане.