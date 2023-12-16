Согласно опросу, проведенному криптовалютным брокером Paxos, подавляющее большинство американских финансовых компаний изучают возможность использования блокчейна и криптовалют

Исследование криптовалютного брокера Paxos выявило, что подавляющее число американских финансовых компаний тщательно рассматривают перспективы внедрения технологии блокчейн и использования криптовалют. Опрос, проведенный среди 400 руководителей компаний с клиентской базой от 5 миллионов человек и активами на общую сумму $50 миллиардов, показал, что 99% финансовых гигантов уделяют увеличенное внимание цифровым активам и блокчейну.

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Несмотря на проявленный интерес к технологии, многие компании сталкиваются с сложностями в ее внедрении. 56% респондентов отметили, что трудности в реализации криптовалютных решений являются существенным барьером.

Исполнительный директор Mastercard, Джонатан Анастейша, подчеркнул, что сотрудничество с местными криптофирмами помогло его компании преодолеть трудности, связанные с криптовалютами.

Основными препятствиями для участия в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном, стали волатильность рынка (51%) и финансовые затраты (43%). Только 2% участников опроса выделили отсутствие уверенности в преимуществах блокчейна.

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Согласно февральскому исследованию, проведенному криптовалютной биржей Coinbase и аналитиками Morning Consult, 76% владельцев криптовалют в США верят в будущее блокчейна и цифровых активов.