Несмотря на укрепление Cardano (ADA) более чем на 65% за последние четыре недели, крупные инвесторы отказываются продавать криптовалюту





Вопреки заметному росту курса Cardano (ADA) на 65% за последние четыре недели, крупные игроки в мире криптовалют приняли стратегическое решение удержать свои инвестиции в данной цифровой валюте.

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Согласно данным аналитической компании Santiment, начиная с середины ноября текущего года, основными участниками в процессе продаж ADA стали небольшие кошельки с балансами от 1 до 10 ADA. Анализ показал, что за последние четыре недели из сети было исключено 34 900 таких кошельков, что свидетельствует о том, что крупные держатели криптовалюты предпочли не расставаться с ней даже в период активного её роста. В течение недели Cardano продолжил демонстрировать уверенный рост, превысив отметку в $0,654.

Общая капитализация альткоина на 14 декабря достигла отметки $23,131 млрд. В то же время, увеличилось количество адресов, ежедневно совершающих транзакции, и составило 58 535.

Высшая точка сетевой активности была достигнута 9 декабря, среднесуточное число активных ADA-кошельков составило 85 307, что является самым высоким показателем с мая текущего года. Однако после этого средние и крупные участники блокчейна решили ограничить количество сделок.

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В первой половине декабря отмечено увеличение числа сделок на суммы от $100 000 и $1 млн в сети Cardano. Аналитики Santiment выделяют, что таким образом активно вкладывают средства как крупные, так и мелкие держатели, что свидетельствует о стратегии накопления перед предполагаемым новым взлетом.