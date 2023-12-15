Shimmer, промежуточная сеть IOTA, теперь поддерживает институциональное хранение цифровых активов после интеграции с Fireblocks

Shimmer, часть IOTA, теперь дает возможность институционального хранения цифровых активов благодаря интеграции с Fireblocks.

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Fireblocks расширяет свои функции с добавлением поддержки ShimmerEVM – сети, сопоставимой с виртуальными машинами Ethereum, представленной IOTA в сентябре.

Это означает, что клиенты Fireblocks могут хранить свои криптовалюты и токенизированные активы на ShimmerEVM безопасно и эффективно.

Пользователи теперь могут осуществлять трансферы ShimmerEVM на различные платформы DeFi, NFT и игровые приложения через консоль и API корпоративного уровня. Эти возможности также будут расширены на IOTA EVM в 2024 году.

Доминик Шинер, соучредитель IOTA, выразил удовлетворение от сотрудничества с Fireblocks, подчеркивая, что интеграция обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствия для институциональных инвесторов. Это также способствует более широкому внедрению ShimmerEVM и IOTA EVM, а также переносу большего объема цифровых активов на эти блокчейны.

Интеграция с Fireblocks стала актуальной на фоне растущей популярности ShimmerEVM в экосистеме DeFi. Этот ход также последовал за созданием Фонда DLT на 100 миллионов долларов, зарегистрированного IOTA в ОАЭ в прошлом месяце.

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Согласно информации от Фонда IOTA, финансирование DLT-инициативы в размере 100 миллионов долларов будет осуществляться в токенах IOTA и распределится в течение четырех лет. Фонд с штаб-квартирой в Абу-Даби направлен на поддержку инноваций и внедрение как сети IOTA, так и Shimmer. Новость о данном событии стала катализатором роста цен на токен IOTA, достигнув максимального уровня, который последний раз отмечался в августе 2022 года.