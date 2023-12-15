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Компания Cronos, совместно с Crypto.com и Matter Labs, анонсировала развертывание новой сети второго уровня (L2) – Cronos zkEVM. Эта сеть, построенная на базе Ethereum, находится на стадии тестирования на тестнете Ethereum Sepolia. Используя технологию ZK Stack, Cronos zkEVM будет включена в экосистему Cronos, объединяя в себе Cronos EVM и Cronos PoS.
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По заявлению Cronos Labs, Cronos zkEVM является первым общедоступным тестнетом, использующим технологию ZK Stack от Matter Labs. Этот шаг предоставит возможность провести эксперименты с доказательством с нулевым разглашением (ZK) на сети L2 для подготовки к следующему этапу роста в 2024 году. Запуск Cronos zkEVM запланирован на второй квартал 2024 года.
Общее число пользователей Cronos и Crypto.com превышает 80 миллионов человек. Cronos занимает место в списке 20 крупнейших L1 для смарт-контрактов с общей заблокированной стоимостью (TVL) более 357 миллионов долларов. В августе Coinbase представила свое L2-решение для масштабирования Ethereum. Проект Base занимает 10-е место в общем рейтинге сетей для смарт-контрактов с TVL в размере 386 миллионов долларов, опережая основную сеть Cronos.
В ноябре криптобиржа OKX запустила тестнет своего L2-решения под названием X1, используя Polygon в качестве базовой сети. Полноценный запуск X1 ожидается в первой половине 2024 года.