Компания-разработчик блокчейна Cronos совместно с криптобиржей Crypto.com и стартапом Matter Labs представила сеть второго уровня (L2) под названием Cronos zkEVM, основанную на блокчейне Ethereum

Компания Cronos, совместно с Crypto.com и Matter Labs, анонсировала развертывание новой сети второго уровня (L2) – Cronos zkEVM. Эта сеть, построенная на базе Ethereum, находится на стадии тестирования на тестнете Ethereum Sepolia. Используя технологию ZK Stack, Cronos zkEVM будет включена в экосистему Cronos, объединяя в себе Cronos EVM и Cronos PoS.

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По заявлению Cronos Labs, Cronos zkEVM является первым общедоступным тестнетом, использующим технологию ZK Stack от Matter Labs. Этот шаг предоставит возможность провести эксперименты с доказательством с нулевым разглашением (ZK) на сети L2 для подготовки к следующему этапу роста в 2024 году. Запуск Cronos zkEVM запланирован на второй квартал 2024 года.

Общее число пользователей Cronos и Crypto.com превышает 80 миллионов человек. Cronos занимает место в списке 20 крупнейших L1 для смарт-контрактов с общей заблокированной стоимостью (TVL) более 357 миллионов долларов. В августе Coinbase представила свое L2-решение для масштабирования Ethereum. Проект Base занимает 10-е место в общем рейтинге сетей для смарт-контрактов с TVL в размере 386 миллионов долларов, опережая основную сеть Cronos.

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В ноябре криптобиржа OKX запустила тестнет своего L2-решения под названием X1, используя Polygon в качестве базовой сети. Полноценный запуск X1 ожидается в первой половине 2024 года.