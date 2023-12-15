Инвестиционная компания ARK Invest под руководством Кэти Вуд вновь продала большой объем акций американской криптобиржи Coinbase (COIN)





Инвестиционная компания ARK Invest, возглавляемая Кэти Вуд, снова совершила значительные продажи акций американской криптобиржи Coinbase (COIN). Рекордные значения цен, достигнутые 13 декабря и составившие $150,46 (максимум с марта 2022 года), послужили основанием для вывода ARK из позиций. В этот день фирма отчуждала 283 104 акции COIN на сумму 42,6 млн долларов. С начала месяца суммарная стоимость реализованных ценных бумаг Coinbase в портфелях ее биржевых фондов (ETF) превысила 154 млн долларов.

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Дополнительно отмечается, что 13 декабря ARK провела ребалансировку портфелей, продав 239 237 ценных бумаг из фонда Innovation ETF и еще 43 867 из Next Generation Internet ETF.

Фирма продолжает активное высвобождение позиций в биткоин-трасте инвестиционной компании Grayscale (GBTC). Рост цены GBTC, связанный с ожиданиями трейдеров по поводу скорой конвертации траста в спотовый биржевой фонд (ETF), стал причиной последующих действий ARK. В течение последних суток фирма продала 45 864 пая GBTC на общую сумму 1,6 млн долларов. Дисконт на ценные бумаги снизился до 7,4%, достигнув минимума с июля 2021 года.

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Отметим, что ранее Coinbase объявила о запуске спотовой торговли на своей международной площадке, выражая уверенность в том, что Coinbase International Exchange станет ключевым элементом глобальной криптоэкосистемы.