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Инвестиционная компания ARK Invest, возглавляемая Кэти Вуд, снова совершила значительные продажи акций американской криптобиржи Coinbase (COIN). Рекордные значения цен, достигнутые 13 декабря и составившие $150,46 (максимум с марта 2022 года), послужили основанием для вывода ARK из позиций. В этот день фирма отчуждала 283 104 акции COIN на сумму 42,6 млн долларов. С начала месяца суммарная стоимость реализованных ценных бумаг Coinbase в портфелях ее биржевых фондов (ETF) превысила 154 млн долларов.
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Дополнительно отмечается, что 13 декабря ARK провела ребалансировку портфелей, продав 239 237 ценных бумаг из фонда Innovation ETF и еще 43 867 из Next Generation Internet ETF.
Фирма продолжает активное высвобождение позиций в биткоин-трасте инвестиционной компании Grayscale (GBTC). Рост цены GBTC, связанный с ожиданиями трейдеров по поводу скорой конвертации траста в спотовый биржевой фонд (ETF), стал причиной последующих действий ARK. В течение последних суток фирма продала 45 864 пая GBTC на общую сумму 1,6 млн долларов. Дисконт на ценные бумаги снизился до 7,4%, достигнув минимума с июля 2021 года.
Отметим, что ранее Coinbase объявила о запуске спотовой торговли на своей международной площадке, выражая уверенность в том, что Coinbase International Exchange станет ключевым элементом глобальной криптоэкосистемы.