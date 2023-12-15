Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA) выпустило пиксельный анимированный ролик, иллюстрирующий для широкого круга пользователей положения новых правил и ограничений, введенных в отношении криптовалютных компаний Великобритании





Финансовый надзор Соединенного Королевства (FCA) опубликовал анимационный ролик, проиллюстрировавший новые нормы и ограничения для британских криптовалютных компаний. FCA утверждает, что использование пиксельной анимации помогает доступно объяснить пользователям суть этих изменений.

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Орган подчеркивает, что анимационный формат наилучшим образом раскрывает потенциальным криптоинвесторам, как определить соблюдение маркетинговых ограничений FCA со стороны криптовалютных компаний.

В скетче, посвященном Дикому Западу, акцентируется, что предложение бесплатных подарков или реферальных бонусов нарушает рекламные правила, связанные с криптовалютами, что может привести к финансовым потерям при инвестировании.

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Несмотря на проактивные действия FCA и перенос сроков вступления в силу новых правил до 2024 года, криптовалютные компании не успели адаптироваться. Некоторые участники рынка, вроде Binance Markets и Bybit, объявили о выходе из Великобритании из-за несогласия с позицией FCA.