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Компания Tether осуществила блокировку четырех Ethereum-адресов, находящихся под их пристальным вниманием. Общая сумма заблокированных средств достигла $40,05 млн. Эксперты PeckShield выявили следующие адреса:
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1. 0xa6bccfd21c5b23965c5f31d70fcef17b83b9c04a — $7,63 млн (более $9 млн на момент отчета);
2. 0xe2102860361ced07ab9d75dbe815962b72165e82 — $10,17 млн;
3. 0x186e6139cd55902faa3d70b4cd866e7237d2f6ed — $17,48 млн ($18,18 млн на момент отчета);
4. 0x5ced8dc729662eab1f923b3c43bfe6bb2dcd2ae6 — $3,4 млн.
Интересно, что большинство из этих кошельков недавно активировались, с относительно короткой историей транзакций, при этом некоторые средства были переведены одним платежом.
Причины блокировки адресов компанией Tether не разъясняются. Однако следует отметить, что компания периодически расширяет свой "черный список" кошельков, которые, по их предположению, связаны с незаконными действиями, включая отмывание средств.
Этот шаг последовал за предыдущей блокировкой 161 адреса 11 декабря в рамках новых правил безопасности. Указанные счета имеют связь с лицами, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).