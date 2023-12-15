Сегодня, по крайней мере, на время жадность снова стала доминирующим настроением на рынке, так как большинство криптовалютных проектов демонстрируют бычьи сигналы





Сегодня на криптовалютном рынке заметен подъем активности, вызванный возвратом жадности в число определяющих факторов. Большинство проектов, основанных на криптовалютах, теперь проявляют явные признаки роста, что подтверждено анализом данных от CoinGlass на 14 декабря.

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При глубоком рассмотрении соотношения длинных и коротких позиций становится очевидным, что некоторые криптовалюты, такие как Jito (JTO) и Unifi Protocol (UNFI), продолжают привлекать короткие продажи, несмотря на невысокие 24-часовые объемы и общие капитализации.

Токен JTO, в настоящий момент оцененный в $3,03 с приростом в 12% за день, находится под влиянием коротких позиций. За последние 12 часов были открыты короткие позиции на $172,87 млн (52,53%) при общем объеме торгов $319,92 млн (52,08%).

Похожая ситуация и с токеном UNFI, который, несмотря на рост на 11,55% до $7,71, продолжает привлекать короткие позиции. За последние 12 и 24 часа было зафиксировано открытие шортов на $21,84 млн (53,14%) и $55,28 млн (52,21%) соответственно.

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Этот рост коротких продаж привлекает внимание к UNFI, но с увеличением спроса возникает риск массовых ликвидаций для шортистов. Однако в условиях высокой волатильности крипторынка нельзя исключить возможность шорт-сквиза с участием этих двух криптовалют.