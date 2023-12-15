Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Соотношение лонгов и шортов указывает на резкий рост двух токенов
Сегодня, по крайней мере, на время жадность снова стала доминирующим настроением на рынке, так как большинство криптовалютных проектов демонстрируют бычьи сигналы

реклама


Сегодня на криптовалютном рынке заметен подъем активности, вызванный возвратом жадности в число определяющих факторов. Большинство проектов, основанных на криптовалютах, теперь проявляют явные признаки роста, что подтверждено анализом данных от CoinGlass на 14 декабря.

реклама

При глубоком рассмотрении соотношения длинных и коротких позиций становится очевидным, что некоторые криптовалюты, такие как Jito (JTO) и Unifi Protocol (UNFI), продолжают привлекать короткие продажи, несмотря на невысокие 24-часовые объемы и общие капитализации.

Токен JTO, в настоящий момент оцененный в $3,03 с приростом в 12% за день, находится под влиянием коротких позиций. За последние 12 часов были открыты короткие позиции на $172,87 млн (52,53%) при общем объеме торгов $319,92 млн (52,08%).

Похожая ситуация и с токеном UNFI, который, несмотря на рост на 11,55% до $7,71, продолжает привлекать короткие позиции. За последние 12 и 24 часа было зафиксировано открытие шортов на $21,84 млн (53,14%) и $55,28 млн (52,21%) соответственно.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот рост коротких продаж привлекает внимание к UNFI, но с увеличением спроса возникает риск массовых ликвидаций для шортистов. Однако в условиях высокой волатильности крипторынка нельзя исключить возможность шорт-сквиза с участием этих двух криптовалют.

#news #newsweek #news.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
23
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
9
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
3
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
2
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
10
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
По данным разведки Су-34 уничтожили планирующими бомбами командные пункты ВСУ под Купянском
+
В криптосообществе обсуждают риск атаки 51% для биткоина
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
44
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
2
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
12
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начало 2024 года
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
18
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2

Сейчас обсуждают

dagnoparte
01:09
Денег нет, но вы держитесь
Больше никакой E3: Выставка отменяется навсегда
dagnoparte
01:08
... авторские права, они умышленно тормозят развитие цивилизации
Ассоциация писателей-фантастов предлагает разработчикам ИИ платить за авторские тексты
Fetaminaza
01:02
скаклоидам не везет
Украинские военные раскрыли западным СМИ весь ужас боёв за Крынки
BruteForce
01:00
У ХАМАС ПВО вообще есть?
США подтверждают смертоносность израильских стелс-истребителей F-35I Adir в борьбе с ХАМАС
emw
00:58
Пора бы им задуматься про то, что стало с Содомом и Гоморрой
Американские СМИ обсуждают снятое в стенах Сената США гомосексуальное видео
Артём Николаев
00:51
Ушли допиливать патчи? И когда теперь "на золото"?
Bild: Генштаб Украины решил перенести контрнаступление ВСУ
Артём Николаев
00:46
А в самых продаваемых играх его нет даже в топ20( https://overclockers.ru/blog/Razg0n_blog/show/126135/Opublikovan-top-samyh-prodavaemyh-igr-2023-goda
Baldur’s Gate 3 претендует на звание «Игра года» по версии «Премии Steam 2023»
A224
00:46
да непонятно куда она там у кого "вступает". также зачистить можно скорее всего. ЖМ только с алюминием нельзя использовать. понятно что поверность где ЖМ контактировала с медью цвет поменяет, но это е...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Nebir
00:32
Там ищи у тех кто трепанацию делают ,те более ниче не поможет, я б мог ,но посодют
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Майкопское Честное
00:30
Ты про этих? Так они повторно пришли.
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем