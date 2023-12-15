Крупнейшая криптовалютная биржа Binance и ее основатель Чанпен Чжао (CZ) подали два ходатайства в ответ на судебное уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance и ее основатель Чанпен Чжао (CZ) подали два ходатайства в ответ на судебное уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

реклама

Согласно представителям биржи, соглашение с Министерством юстиции не связано с обвинениями SEC. Они подчеркнули, что обвинения регулятора считаются ошибочными и бездоказательными, ссылаясь на судебный документ.

В ноябре Минюст заключил соглашение с Binance, и теперь криптобиржа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. 8 декабря SEC опубликовала документы с ранее нераскрытой информацией и признаниями вины. Несмотря на урегулирование конфликта с DOJ, SEC выразила намерение продолжить судебные разбирательства.

Представители SEC подчеркнули, что федеральному суду следует учесть заявления и признания, сделанные Binance и Чжао 21 ноября. Например, в соглашении с Минюстом биржа признала осознанное нарушение закона, но в деле с SEC утверждает, что Комиссия не предупреждала ее о нарушении положений о ценных бумагах.

По мнению регулятора, показания Binance Минюсту свидетельствуют о том, что криптоплатформа вводила SEC в заблуждение. SEC отметила, что, несмотря на утверждения Binance о недоступности для американских клиентов, платформа разрешала крупным партнерам из США торговать через организации, такие как BAM Trading и BAM Management, управляющие Binance.US.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Представители Binance подчеркнули, что урегулирование конфликта с DOJ не связано с обвинениями SEC, выдвинутыми в июне. Они заявили, что уведомление SEC не содержит новых авторитетов и пытается внести новую фактическую информацию и аргументы, что, по их мнению, необосновано. Криптобиржа требует полного прекращения разбирательства с Комиссией.