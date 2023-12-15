Котировки криптовалюты Cardano (ADA) снова подскочили

Курс криптовалюты Cardano (ADA) вновь показал положительную динамику, увеличившись на 12,5% за последние сутки и достигнув отметки $0,655 к 15:20 по московскому времени 14 декабря 2023 года. Общая рыночная капитализация данной цифровой монеты выросла до $23,15 млрд, что является приростом на 50,5% за неделю.

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Объем ADA в обращении увеличился на более чем $7,5 млрд за последнюю неделю, укрепляя позицию криптовалюты на 8-м месте в рейтинге мировых цифровых активов по максимальной капитализации. Avalanche (AVAX) заняла вторую строчку, увеличив стоимость на 47,5% до $14,26 млрд.

Cardano, как блокчейн-платформа и криптовалюта, созданы с целью обеспечения безопасной и стабильной инфраструктуры для децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Она поддерживает прозрачность и безопасность.

Проект, основанный разработчиком Гэвином Вудом, ключевой фигурой в криптографической индустрии и соучредителем Ethereum, выделяется уникальным протоколом консенсуса Ouroboros, использующим механизм доказательства доли (Proof-of-Stake) и фрагментацию сети для увеличения масштабируемости и безопасности.

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Гевин Вуд, вложивший много времени и усилий в инновации блокчейн-пространства, нацелен на создание универсальной инфраструктуры для различных секторов, включая финансы, здравоохранение и образование.