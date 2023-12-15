Швейцарская биржа Rulematch, которая использует технологию Nasdaq, выходит на рынок

Новаторская биржа Rulematch, опирающаяся на передовые технологии Nasdaq, вступает в финансовый мир, установив тесное сотрудничество с ведущими финансовыми учреждениями, в числе которых испанский пионер цифровых активов Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и другие крупные организации.

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Rulematch предоставит институциональным игрокам возможность проводить операции спотовой торговли криптовалютами Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в парах с долларом США (USD). Платформа рассчитывает на использование передовых технологий хранения цифровых активов от Metaco и интеграцию предторговых проверок рисков Nasdaq для обеспечения строгого соответствия законам и правилам рынка.

В условиях сниженного интереса институциональных инвесторов к цифровым активам после кризиса на бирже FTX, Rulematch выделяет, что ее подход ориентирован на имитацию процессов традиционных финансов с акцентом на сегрегированную функциональность и строгое соблюдение норм.

Rulematch обещает предоставить анонимную книгу центральных лимитных ордеров с временем исполнения 30 микросекунд, интегрированный постторговый расчет с многосторонним клирингом и ликвидность, обеспеченную маркет-мейкерами Flow Traders и Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist.

Генеральный директор биржи, Дэвид Ригелниг, подчеркивает, что Rulematch создана для объединения функций криптоторговых площадок и регулируемых рынков, стремясь к высоким стандартам.

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Поддерживаемая нидерландскими компаниями Flow Traders, Consensys Mesh и FiveT Fintech, Rulematch становится платформой по выбору для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и немецкой DLT Finance.