Представители CoinDesk поделились главными новостями из индустрии криптопротоколов за 14 декабря 2023 года

CoinDesk сообщает об основных событиях в индустрии криптопротоколов на 14 декабря 2023 года. Immutable, совместно с Polygon Labs, представили инновационную платформу масштабирования zkEVM нового поколения с нулевым разглашением. Это важное объявление обещает революцию в комиссиях за транзакции и персональном опыте пользователей.

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Также, команда Cronos Labs запустила новую сеть второго уровня (L2), присоединившись к ряду проектов, строящих вспомогательные сети для экосистемы Ethereum. Первоначально, новая цепочка Cronos zkEVM представлена в формате тестовой сети, используя инструменты Matter Labs для гиперцепей второго и третьего уровней (L2 и L3).

Заметно, что Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, представил новый план развития сети. Он предлагает перемещение функций с уровня L2 обратно на основную цепь, что вызывает обсуждения, учитывая вложенные ресурсы разработчиков в текущую дорожную карту Ethereum.

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Эти новости не только отражают текущие тенденции в криптопространстве, но и подчеркивают важность инноваций и изменений в стратегиях ведущих участников.