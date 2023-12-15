Сегодняшний рост привел Injective (INJ) к достижению нового исторического максимума в 32,20 долларов

Injective (INJ) сегодня достиг нового исторического пика, установившись на уровне $32,20. Этот рост на 2360% за последний год впечатляет, особенно учитывая, что цена INJ продолжает успешно преодолевать диагональное и горизонтальное сопротивление.

реклама

Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о силе восходящего движения. Криптотрейдеры, такие как @PaoloG и @CryptoJelle, поддерживают бычий настрой, предсказывая, что INJ в ближайшее время может войти в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.

Аналитика от Santiment отмечает, что три крупнейших держателя INJ увеличили свои запасы на 7 млн монет за последние три месяца, теперь контролируя около 85% предложения, оцениваемого в $2,18 млрд.

Прогноз цены INJ предполагает, что мы находимся в пятой волне восходящего движения. Согласно волновому расчету, следующей потенциальной целью для пика этого движения может быть $40. Успешное преодоление этого уровня открывает путь к дальнейшему росту до $60.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако, закрытие цены ниже уровня поддержки в $20 может сигнализировать о завершении восходящего тренда, предвещая возможное снижение на 70% до ближайшей области поддержки на уровне $9,80.