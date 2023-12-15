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Injective (INJ) сегодня достиг нового исторического пика, установившись на уровне $32,20. Этот рост на 2360% за последний год впечатляет, особенно учитывая, что цена INJ продолжает успешно преодолевать диагональное и горизонтальное сопротивление.
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Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о силе восходящего движения. Криптотрейдеры, такие как @PaoloG и @CryptoJelle, поддерживают бычий настрой, предсказывая, что INJ в ближайшее время может войти в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.
Аналитика от Santiment отмечает, что три крупнейших держателя INJ увеличили свои запасы на 7 млн монет за последние три месяца, теперь контролируя около 85% предложения, оцениваемого в $2,18 млрд.
Прогноз цены INJ предполагает, что мы находимся в пятой волне восходящего движения. Согласно волновому расчету, следующей потенциальной целью для пика этого движения может быть $40. Успешное преодоление этого уровня открывает путь к дальнейшему росту до $60.
Однако, закрытие цены ниже уровня поддержки в $20 может сигнализировать о завершении восходящего тренда, предвещая возможное снижение на 70% до ближайшей области поддержки на уровне $9,80.