В криптосообществе вновь заговорили о рисках проведения атаки 51% на сеть самой капитализированной криптовалюты — биткоина

В криптосообществе возникли новые обсуждения по поводу возможных угроз для биткоина, связанных с потенциальной атакой 51%. Основным поводом для беспокойства стало сосредоточение вычислительной мощности биткоина в двух крупных майнинг-пулах.

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Риски атаки 51% на биткоин были подняты исследователем Крисом Блеком. Суть атаки заключается в захвате большей части вычислительных ресурсов сети для возможности управлять ею. Это аналогично приобретению крупного пакета акций компании, который дает владельцу основное влияние на корпоративные решения. В данном случае речь идет о попытке перехвата контроля над биткоином.

Обратив внимание на то, что 55% вычислительной мощности биткоина сосредоточены в двух майнинг-пулах, Foundry USA Pool и AntPool, Крис Блек высказал опасения относительно децентрализации и общей безопасности криптовалюты.

Высокая концентрация вычислительных ресурсов в руках небольшого числа участников приводит к уменьшению децентрализации и, следовательно, угрожает общей безопасности биткоина. В данном контексте обсуждается не только проблема майнинг-пулов, но и влияние этого явления на криптосистему в целом.

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Согласно исследователю, злоумышленники могут объединить вычислительные ресурсы двух пулов для осуществления атаки 51% на биткоин. В этом случае потенциально многие инвесторы могут потерять интерес к криптовалюте. Поддержка этой идеи в сообществе проявляется в виде высокой активности и лайков под постами Блека.