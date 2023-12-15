Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении Дэвида Гилберта Шаффрона из Австралии и Винсента Энтони Маццотта-младшего из Калифорнии. Их подозревают в организации финансовой схемы Понци с использованием цифровых активов на сумму $25 млн.

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Судебные документы утверждают, что оба подсудимых создали сговор с целью обмана инвесторов. Их махинации включали обещание "гарантированного дохода" в 300% за три недели, что в годовом исчислении равняется 186 000 000%. Они заявляли, что используют автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для операций с криптовалютой.

Шаффрон и Маццотта распространяли мошеннические программы под разными наименованиями, такими как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital. Они обещали жертвам "реферальное вознаграждение" в размере 20% от депозита их знакомых.

Однако вместо инвестирования средств в цифровые активы, обвиняемые направляли деньги на свои личные нужды. По данным Минюста, они "незаконно присваивали средства жертв для оплаты личных расходов, включая частные чартерные рейсы, роскошное проживание в отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану".

Согласно следствию, жертвы этой махинации вложили более $11 млн с сентября 2018 года по настоящее время. Обвиняемые активно скрывали свои действия, используя миксеры, уничтожая доказательства и фальсифицируя записи.

Шаффрон и Маццотта также обманывали официальные расследования, используя различные имена и псевдонимы в сети. Например, Шаффрон представлялся как "Синий волшебник" или "Биткоин-Йода".

Обвиняемых ждут максимальные наказания в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и аналогичный срок за отмывание денег.

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