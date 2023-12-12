В начале этой недели мы стали свидетелями снижения цены биткоина ниже $42 000

На начало текущей недели биткоин претерпел существенное снижение стоимости, опустившись ниже отметки в $42 000.

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Согласно аналитике проведенной ETC Group, этот падеж связан с растущим объемом биткоинов, поступивших на рынок, вызванным действиями трейдеров, которые решили зафиксировать свою прибыль.

Криптовалютные активы в последнее время столкнулись с дефицитом, поскольку инвесторы в биткоин все активнее предпринимают шаги по зафиксированию прибыли. Такое мнение высказал Андре Драгош, руководитель отдела исследований ETC Group, указав на увеличение количества монет на криптобиржах.

По мнению Драгоша, рынок сейчас находится в периоде "сильной прибыли", что означает, что часть инвесторов стремится извлечь выгоду из своих финансовых позиций. Этот тезис подтвержден анализом ETC Group, согласно которому 88,3% биткоин-адресов и 77,6% эфириум-адресов приносят прибыль.

Документ подчеркивает, что основной поток прибыли наблюдается среди краткосрочных держателей биткоина, то есть тех, кто владеет криптовалютой менее 155 дней:

Трансферты биткоинов от краткосрочных держателей на биржи достигли максимального значения с июля текущего года. Это безусловно оказало тормозящее воздействие на текущий рост из-за растущего давления со стороны продавцов.

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Вечером 11 декабря цена биткоина упала на 4,7%, достигнув уровня в $41 800. Общая капитализация мирового рынка криптовалют также снизилась на 4,6%, достигнув отметки $1,63 трлн.