Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Пул LFNTY, компании Lifinity теряет $700 000
Ошибка в заказе «Немедленно или отменить» привела к утечке почти $700 000 из пула LFNTY-USDC компании Lifnity

реклама


Ошибка в ордере "Немедленно или отменить" привела к потере почти $700 000 из пула LFNTY-USDC децентрализованной биржи Lifinity. 8 декабря арбитражный бот нарушил структуру пула, пытаясь извлечь прибыль из разницы цен в торговых парах.

реклама

Действие бота с заказом на Serum v3, выполненным по принципу "Немедленно или отменить", привело к внезапному обновлению цены последней транзакции до 0. Это событие, в свою очередь, обнулило стартовую цену и вызвало немедленное сливание средств из пула.

Основной член Lifinity, Дерден, пояснил, что бот необычно вернул нулевую сумму, вместо ожидаемой ошибки. В результате этой нештатной ситуации программа обновила цену транзакции до 0, что спровоцировало дальнейший слив средств.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Lifinity v1, автоматизированный маркет-мейкер, работает над восстановлением ликвидности. Команда анализирует код протокола и предпринимает меры по возврату средств. Теперь децентрализованная биржа Lifinity не принимает сделки с нулевой суммой.

#news #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

2 причины, по которым Ethereum обгонит BTC по доходности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
3
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
5
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
2
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
8
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
2
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
4
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Курс Cardano (ADA) взлетел на 18,5% за сутки
+
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
+
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
1
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
1
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
29
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
16
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
О советских огнеметчиках Великой Отечественной
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:32
Хохлы кричали, что русские - рабы. Ну и кто раб?
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
32Влад32
22:30
Они будут возвращаться в точку вылета.
Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
Паша Иванов
22:30
Что за идиотизм написан про 1650?! Какие нахрен "сегодня она позволяет запускать игры только в 720р на средних настройках графики." Автор реально кран или прикидывается?
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Дмитрий Зяблов
22:09
Во, уже ближе к предкам, те в землю жратву закапывали. А чё, сами бы сразу закопались и воздух чище бы стал, вон одни щирые европейцы уже это делают, немцы, отсталый народ. 😏😂
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
Константин Бородаенко
22:08
Так тут на оверах почти все такие новости !))
Владелец MacBook Pro с процессором M3 Max сам увеличил объем памяти до 8 ТБ
Maxime Reznikov
22:03
Автор, 4060ti так то есть и на 16Gb. По 4080 согласен, какой-то трэш.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Александр Иванов
21:58
Тупо в сторну цели, авось поможет.
Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
Дон Охуэлосович
21:55
И сюда добрались со своей вахой. Не останавливайтесь!
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
si-cat
21:55
Ииии ? Наглы с пиндосами забрали себе наиболее промышленно развитую часть, в которой были совладельцами минимум 30% акций предприятий (практически, кстати, не пострадавших в результате бомбёжек :) Так...
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
Руслан Кардашов
21:55
Здравствуйте ! Подумал написать мысли , я уверен такие затраты для страны маленькой грандиозные а стратегия туннеля заключается я уверен в военных целях, например можно в туннеле держать поезд с военн...
ФРГ построит тоннель, который станет одним из крупнейших на континенте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем