Ошибка в заказе «Немедленно или отменить» привела к утечке почти $700 000 из пула LFNTY-USDC компании Lifnity





Ошибка в ордере "Немедленно или отменить" привела к потере почти $700 000 из пула LFNTY-USDC децентрализованной биржи Lifinity. 8 декабря арбитражный бот нарушил структуру пула, пытаясь извлечь прибыль из разницы цен в торговых парах.

реклама

Действие бота с заказом на Serum v3, выполненным по принципу "Немедленно или отменить", привело к внезапному обновлению цены последней транзакции до 0. Это событие, в свою очередь, обнулило стартовую цену и вызвало немедленное сливание средств из пула.

Основной член Lifinity, Дерден, пояснил, что бот необычно вернул нулевую сумму, вместо ожидаемой ошибки. В результате этой нештатной ситуации программа обновила цену транзакции до 0, что спровоцировало дальнейший слив средств.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Lifinity v1, автоматизированный маркет-мейкер, работает над восстановлением ликвидности. Команда анализирует код протокола и предпринимает меры по возврату средств. Теперь децентрализованная биржа Lifinity не принимает сделки с нулевой суммой.