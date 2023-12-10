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Ошибка в ордере "Немедленно или отменить" привела к потере почти $700 000 из пула LFNTY-USDC децентрализованной биржи Lifinity. 8 декабря арбитражный бот нарушил структуру пула, пытаясь извлечь прибыль из разницы цен в торговых парах.
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Действие бота с заказом на Serum v3, выполненным по принципу "Немедленно или отменить", привело к внезапному обновлению цены последней транзакции до 0. Это событие, в свою очередь, обнулило стартовую цену и вызвало немедленное сливание средств из пула.
Основной член Lifinity, Дерден, пояснил, что бот необычно вернул нулевую сумму, вместо ожидаемой ошибки. В результате этой нештатной ситуации программа обновила цену транзакции до 0, что спровоцировало дальнейший слив средств.
Lifinity v1, автоматизированный маркет-мейкер, работает над восстановлением ликвидности. Команда анализирует код протокола и предпринимает меры по возврату средств. Теперь децентрализованная биржа Lifinity не принимает сделки с нулевой суммой.