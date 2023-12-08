Согласно последнему отчету CryptoQuant, предложение биткоина (BTC) на централизованных биржах упало до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2017 году

Согласно отчету CryptoQuant, объем биткоина (BTC) на централизованных биржах достиг минимумов, аналогичных 2017 году. Это считается позитивным сигналом, указывающим на то, что инвесторы не склонны к массовым продажам. Тем не менее, следует учесть несколько аспектов.

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Аналитики предполагают, что в ближайшее время BTC может достичь уровня $50 000, основываясь на графиках, предоставленных участником CryptoQuant @Papi. Впервые с 2017 года наблюдается восстановление объема BTC на централизованных биржах, что свидетельствует о его уменьшении в течение 45 месяцев.

Прогнозируется, что к началу 2024 года цена биткоина поднимется в пределах $50 000–$53 000, опираясь на факторы, такие как рыночная капитализация, объем транзакций и активность пользователей. Однако аналитики советуют осторожность, учитывая, что 86% текущего предложения биткоина приносит прибыль, и ставки финансирования находятся на высоком уровне.

Ставки финансирования представляют собой периодические выплаты трейдерам с открытыми позициями на рынке бессрочных фьючерсов, рассчитываемые несколько раз в день для предотвращения разницы между ценой базового актива и производным инструментом.

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Предыдущее исследование BeInCrypto рассмотрело прогнозы инвесторов, возможные уровни коррекции биткоина и глубину предстоящего падения.