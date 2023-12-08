Еще одна популярная монета-мем на DOGE-тематику — токен Bonk на блокчейне Solana — находится в центре внимания инвесторов и бьет всевозможные рекорды

Мем-криптовалюта Bonk, запущенная на блокчейне Solana, стала объектом интереса для инвесторов, продемонстрировав внушительный рост. За последние 24 часа цена BONK возросла на более чем 40%, достигнув уровня $0,0000131, и общий объем торгов перевалил за $200 миллионов. За месяц токен BONK показал почти тысячепроцентный прирост.

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На текущий момент BONK занимает третье место среди мем-криптовалют, уступая только DOGE и SHIB. Возросший интерес к этому мемкоину обусловлен слухами о возможном добавлении его на платформу Coinbase. Важно отметить, что эта информация не получила официального подтверждения.

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Некоторые наблюдатели блокчейнов предполагают, что токены BONK направляются на горячий кошелек Coinbase, что может свидетельствовать о заинтересованности биржи в данной монете. Однако важно подчеркнуть, что на данный момент Coinbase не делала официальных заявлений относительно листинга BONK. Процесс, аналогичный передаче токенов Jito (JTO), предшествовавший их листингу на бирже, возможно, служит тестировочной практикой компании.