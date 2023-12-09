Стоимость нативной криптовалюты блокчейна Cardano (ADA) существенно увеличилась за прошедшие 24 часа





Цифровая валюта Cardano (ADA) продемонстрировала внушительный рост стоимости за последние 24 часа. На момент 15:10 по московскому времени 8 декабря 2023 года ее цена увеличилась на 18,5%, достигнув уровня $0,51. Это всплеск привел к увеличению общей капитализации актива до $18,19 миллиарда. Объем торгов за последний день вырос на 29,3%, достигнув $835,85 миллионов.

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За период с 18 октября 2023 года стоимость ADA возросла более чем на 100%, что подчеркивает устойчивость роста. Максимальная отметка за последние сутки составила $0,525, что является самым высоким значением с августа 2022 года.

Не оставалась без внимания и криптовалюта Solana (SOL), стоимость которой выросла на 13,4% за последние 24 часа, достигнув $73,17. Общая рыночная капитализация SOL составила $31,17 миллиарда, а объемы торгов взлетели на 117,4%, превысив $4,1 миллиарда.

Также отмечается, что стоимость SOL в последний раз превышала $70 в мае 2022 года, до событий, связанных с токеном Terra (LUNA) и стейблкоином TerraUSD (UST). Это событие привело к локальному ценовому дну в начале текущего года, после которого произошел внушительный прирост курса - 635,5% за год.

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Наконец, Ethereum (ETH) также отметилась увеличением цены на 5,4%, достигнув $2360 за последние 24 часа. Рыночная капитализация второй по величине криптовалюты достигла $284,04 миллиарда, что означает прирост котировок на 97,5% за последний год. Объемы торгов Ethereum составили $15,57 миллиарда. Такие результаты подчеркивают динамичность криптовалютного рынка, предоставляя инвесторам новые перспективы для анализа и принятия решений.