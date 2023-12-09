По данным DeFiLlama, в ноябре биржевые кошельки Binance покинули цифровые валюты на общую сумму $1,6 млрд

Согласно аналитике DeFiLlama, в ноябре текущего года с биржевых кошельков Binance было выведено цифровых валют на общую сумму впечатляющих $1,6 млрд.

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Причиной данного оттока оказались опасения инвесторов, связанные с возможными трудностями после вынужденной отставки Чапэна Чжао с поста генерального директора Binance.

Важно отметить, что в декабре произошло заметное улучшение обстановки, и трейдеры вернулись на биржу, вложив в нее криптовалюты на сумму $398 млн. Новый руководитель, Ричард Тенг, подчеркнул финансовую стабильность Binance, утверждая, что она вполне способна выполнять свои обязательства перед инвесторами.

Согласно отчету CCData, в 2023 году доля Binance на рынках спотовых и деривативных активов снизилась до 55% и 48% соответственно. Важно отметить, что, несмотря на это, Binance по-прежнему удерживает позицию одной из ведущих торговых площадок.

Конкуренты, такие как OKX, Bybit, Coinbase и Bitget, активно воспользовались проблемами Binance, и с начала 2023 года их доля на рынке заметно увеличилась.

За последние три года базовый актив экосистемы Binance Coin (BNB) вырос на 686%, как сообщает Bloomberg. Падение альткоина в ноябре можно объяснить утратой доверия к криптокомпании.

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Кроме того, использование BNB сократилось, что привело к снижению его цены до $243 в начале декабря.