реклама
Согласно аналитике DeFiLlama, в ноябре текущего года с биржевых кошельков Binance было выведено цифровых валют на общую сумму впечатляющих $1,6 млрд.
реклама
Причиной данного оттока оказались опасения инвесторов, связанные с возможными трудностями после вынужденной отставки Чапэна Чжао с поста генерального директора Binance.
Важно отметить, что в декабре произошло заметное улучшение обстановки, и трейдеры вернулись на биржу, вложив в нее криптовалюты на сумму $398 млн. Новый руководитель, Ричард Тенг, подчеркнул финансовую стабильность Binance, утверждая, что она вполне способна выполнять свои обязательства перед инвесторами.
Согласно отчету CCData, в 2023 году доля Binance на рынках спотовых и деривативных активов снизилась до 55% и 48% соответственно. Важно отметить, что, несмотря на это, Binance по-прежнему удерживает позицию одной из ведущих торговых площадок.
Конкуренты, такие как OKX, Bybit, Coinbase и Bitget, активно воспользовались проблемами Binance, и с начала 2023 года их доля на рынке заметно увеличилась.
За последние три года базовый актив экосистемы Binance Coin (BNB) вырос на 686%, как сообщает Bloomberg. Падение альткоина в ноябре можно объяснить утратой доверия к криптокомпании.
Кроме того, использование BNB сократилось, что привело к снижению его цены до $243 в начале декабря.