Политическое движение «Другая партия» (The Other Party) зародилось в Великобритании с целью привнести в страну демократию на основе блокчейн-технологии

В Великобритании начало свою деятельность политическое движение "Другая партия", ориентированное на внедрение демократии при помощи блокчейн-технологии. Инициатива, также известная как "Новая сила", официально стартовала сегодня, а ее главная цель - децентрализация политической власти и ее возвращение обществу.

реклама

Основатель "Другой партии" Дом Райдер заявил, что их миссия заключается в ликвидации традиционных централизованных политических структур. С использованием технологии блокчейн партия обещает обеспечить прозрачность и неподкупность в принятии решений, а также гарантировать учет каждого голоса.

Одной из ключевых инициатив "Другой партии" стала внедрение "паспортов управления" в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) для британских избирателей. Эти токены будут выступать в роли цифровых удостоверений личности на блокчейне, обеспечивая неизменность, отслеживаемость и защиту от фальсификации голосов.

Идея заключается в том, чтобы дать возможность проверить право на голосование, сохраняя при этом анонимность избирателей. "Другая партия" позиционирует себя как нейтральный посредник в выражении воли народа, подчеркивая, что избранные представители обязаны будут следовать решениям, принятым гражданами.

Дополнительной новой инициативой стал представленный Райдером токен POD (Proof Of Donation), описываемый как "цифровая наклейка". Этот криптовалютный токен, выпущенный на блокчейне Ethereum и доступный на децентрализованной бирже Uniswap, имеет фиксированный запас, приблизительно соответствующий общему количеству фунтов стерлингов в обращении – около 3,5 трлн.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Представители "Другой партии" подчеркивают, что токен не представляет собой полезности или ценности, но предлагают гражданам совершать пожертвования в обмен на коллекционные предметы, аналогично наклейкам, листовкам и письмам. Важно отметить, что "Другая партия" успешно прошла процесс регистрации на сайте Избирательной комиссии Великобритании.