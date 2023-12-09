5 декабря в самом сердце столицы в гостинице The Carlton, Moscow состоялась премиальная закрытая встреча лидеров индустрии майнинга и криптовалют России

5 декабря в гостинице The Carlton, Moscow прошло событие, собравшее влиятельных лидеров майнинга и криптовалютной индустрии России. Мероприятие было инициировано крупной китайской компанией Liliminers, десятилетним участником рынка криптовалют и блокчейн-технологий, активно расширяющим свою деятельность за пределы Китая с 2017 года.

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Организаторами встречи выступили Crypto Holding и бизнес-клуб t3. Мероприятие предоставило участникам возможность выслушать экспертные выступления и презентации от Liliminers, а также обеспечило платформу для нетворкинга с представителями отрасли.

Спикерами выступили Lisa Xiao и Cici Shu, а также приглашенные эксперты, включая Валерия Селезнева (Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике), Александра Бражникова (Исполнительный директор РАКИБ), Дмитрия Мариничева (Представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета), Станислава Акулинкина (Генеральный директор АО «Крипто Консалтинг»), Евгении Буровой (Директор по коммуникациям Garantex), Алексея Зюзина (Генеральный директор Crypto Summit), и Михаэля Джерлиса (Основатель и Генеральный директор EMCD).

Информационной поддержкой стали Bits.media, Block-chain 24.com, Bitok.Blog, BeInCrypto, РАКИБ, Ultramining, Altcoinlog Media, Crypto News, Crypto.ru, Allconfsbot и Сryptodeputat.

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Организаторы сообщили о планах провести подобные мероприятия в 2024 году в рамках деятельности бизнес-клуба t3.