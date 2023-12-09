Цена биткоин (BTC) и эфир (ETH) опционов на Deribit достигла рекордного уровня

На платформе Deribit цены на опционы биткоина (BTC) и эфира (ETH) достигли невиданного рекорда, поднимаясь до исторических максимумов. По данным аналитиков CoinDesk, торговля криптодеривативами находится на пике популярности. К настоящему моменту, т.е. утром 8 декабря 2023 года, совокупная долларовая стоимость открытых опционных контрактов для двух ведущих криптовалют составила удивительные $23,6 млрд.

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Коммерческий директор Deribit, Луук Стриерс, отметил, что данный показатель установил новый абсолютный рекорд. Биткоин-опционы составили 67% от общего числа, остальные 33% распределились на опционы эфира. Стоит отметить, что каждый контракт на Deribit представляет собой 1 BTC или 1 ETH.

Стриерс подчеркнул, что "Открытый интерес к опционам Deribit достиг нового исторического максимума, достигнув $16 млрд в опционах на BTC и $7,6 млрд в опционах на ETH. Добавив $2,2 млрд в виде бессрочных и фьючерсных контрактов, Deribit впервые преодолела отметку в $25 млрд, установив рекордные $25,8 млрд", в беседе с экспертами CoinDesk.

На момент публикации новости основная часть открытого интереса к контрактам на BTC и ETH сосредоточена на колл-опционах. С биткоинами основной интерес наблюдается в коллах по страйкам $50 000, $40 000 и $45 000. В случае с эфиром наиболее популярными являются коллы с уровнями $2300, $2400, $2500 и $3000, как указал Стриерс.

Аналитики считают, что предпочтение колл-опционам соответствует текущему ралли обеих криптовалют и свидетельствует о предвидении дальнейшего роста цен.

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По последним данным на 11:00 по московскому времени 8 декабря 2023 года, курс биткоина (BTC) снизился на 1,6% за последние сутки, составив $43 200. Рыночная капитализация актива достигла $844,67 млрд, а объемы ежедневных торгов составили $28,11 млрд. За текущий год стоимость биткоина выросла более чем на 160%. Что касается эфира (ETH), его котировки поднялись на 3,63% за последние 24 часа, достигнув уровня $2350.