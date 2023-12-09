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Аналитики Crypto com Research опубликовали свой свежий обзор динамики рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT). В последней неделе наблюдался выдающийся рост активности среди трейдеров, сфокусированный на коллекционных предметах Pudgy Penguins и Kanpai Pandas.
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Минимальная цена Pudgy Penguins увеличилась на почти 4 ETH, достигнув 11 ETH, в то время как аналогичный показатель для Kanpai Pandas вырос на 127%, достигнув 1,92 ETH. Этот взлет также затронул другие известные коллекции, такие как World of Women, Milady и Cool Cats.
Важным событием стало представление Decentraland обновленной торговой площадки с кросс-сетевыми возможностями. Этот шаг сделал приобретение NFT более удобным благодаря партнерству с компанией Squid, обеспечившей межцепочную ликвидность на базе Axelar. Теперь клиенты могут легко приобретать невзаимозаменяемые токены на торговой площадке Decentraland, используя сети Polygon и Ethereum.
Funko, известная своими игрушками, объявила о запуске цифровой коллекции с участием персонажей Диснея "Микки и друзья". Эта коллекция будет эксклюзивно доступна на платформе Droppp.io с 12 декабря 2023 года. Виртуальные карты, являющиеся частью популярной игры Pop!, предоставляют владельцам возможность обменять их на физические предметы.
Casio планирует выпустить коллекцию G-SHOCK NFT 15 декабря 2023 года, представляющую 2 тыс. NFT в стилях VGA-001 и VGA-002, нацеленных на привлечение представителей поколения Z. Кроме того, группа Merit Circle DAO объявила о совместимости своей торговой площадки и технологического стека Sphere NFT с будущей сетью zkEVM от Immutable на базе Polygon.