Аналитики VanEck заявили о том, что сети масштабирования 2-го уровня (L2) «будут обеспечивать» большую часть суммы заблокированных средств (TVL) и объемы торгов в EMV-совместимых протоколах после интеграции EIP-4844 в Ethereum





Аналитики компании VanEck высказали мнение о том, что сети масштабирования второго уровня (L2) в скором времени станут ключевыми игроками в экосистеме Ethereum. Предполагается, что интеграция EIP-4844 в сеть Ethereum повлечет за собой значительный рост общего объема заблокированных средств (TVL) и торговых операций на EMV-совместимых протоколах.

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Эксперты подчеркивают, что внедрение простого шардинга в сети Ethereum приведет к снижению комиссий за транзакции и повышению масштабируемости блокчейнов, таких как Polygon, Arbitrum и Optimism. Отмечается, что это событие будет катализатором для роста популярности и производительности данных блокчейнов.

Прогнозируется, что в течение года после внедрения изменений сектор Ethereum L2 претерпит консолидацию, и 2-3 доминирующих участника станут основными по TVL и использованию. Первичный рост объемов торгов на децентрализованных биржах (DEX) превысит аналогичные показатели Ethereum. В совокупности эти L2-сети могут демонстрировать значительный рост к четвертому кварталу 2024 года, с увеличением количества транзакций на 1000%.

Низкие комиссии за транзакции на данных сетях способствуют уменьшению разницы между ценами покупки и продажи, что создает благоприятные условия для арбитража. Увеличение объемов торговли обусловлено более строгими различиями в спросе и предложении. Благодаря быстрому времени блокировки (0,25 секунды) на платформах, таких как Arbitrum, достигается высокая пропускная способность транзакций и улучшается арбитраж между централизованными и децентрализованными биржами.

Консолидация сектора Ethereum L2 до нескольких ключевых участников по TVL связана с ускоренным ростом ведущих сетей L2. Этот тренд уже наблюдается в секторе DEX, где Uniswap, Pancake Swap и Curve занимают 78% объемов торгов. В секторе L2 основную роль будут играть Arbitrum и Optimism.

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По состоянию на 8 декабря 2023 года стоимость Ethereum (ETH) составила $2360, увеличившись на 4,3% за сутки и на 12,8% за неделю.