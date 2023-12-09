Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила, что решила возобновить торги стейблкоином AEUR

На фоне значительной волатильности стейблкоина AEUR и его временного снятия с листинга, ведущая криптовалютная биржа Binance объявила о восстановлении торгов этим активом. AEUR, привязанный к курсу евро и внесенный в листинг 4 декабря 2023 года, вызвал бурю интереса, приводя к росту цены на 200%. Однако на следующий день монета потеряла стабильность, достигнув отметки в $3.25, в результате чего Binance приняла решение временно исключить ее из торговли и обеспечить компенсацию пострадавшим пользователям.

реклама

Сегодня, 8 декабря, биржа анонсировала возобновление торговли парами AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR и EUR/AEUR, начиная с 14:00 (UTC). Перед этим событием цена AEUR на платформе Coingecko составляла $1.09, с ростом на 17% за последние сутки. На бирже Bitget монета торговалась по цене $2.5.

AEUR представляет собой стейблкоин от Anchored Coins, созданный для обеспечения стабильности в инвестициях и транзакциях. Монета, поддерживаемая европейскими активами в швейцарских банках, выпущена на блокчейнах Эфириума и BNB Chain.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того, Binance заявила о намерении отменить комиссии для торговли ETH, XRP, DOGE и другими популярными монетами в парах со стейблкоином First Digital USD (FDUSD) на неопределенный период.