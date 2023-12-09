Аналитики компании CoinMania опубликовали очередной пост в социальной сети Твиттер.

Аналитики CoinMania поделились своими выводами о текущей ситуации на рынке криптовалют. Согласно данным на 8 декабря 2023 года, заметным событием является снижение доли биткоина (BTC) на 1,9%, достигнув 52%, в то время как Ethereum (ETH) продолжил расти.

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Цена биткоина (BTC) выросла на 0,9%, достигнув $43 280, а Ethereum (ETH) поднялся до $2356, увеличившись на 5,9% за последние 24 часа. Общая капитализация рынка криптовалют подскочила на 1,9%, достигнув $1,61 трлн.

В секторе децентрализованного финансирования (DeFi) замечено увеличение общей суммы заблокированных средств на 3,03%, достигнув $52 млрд. Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) снизился на 22,06%, составив $25 млн за последние 24 часа.

Важным аспектом анализа является снижение средней стоимости газа для транзакций в сети Ethereum на 10,3%, с установлением на отметке 55 gwei. Стоимость перевода эфиров остается высокой, около $3. Соотношение лонгов и шортов на BTC составило 61% к 39%, а индекс жадности и страха биткоина снизился с более чем 80 до 72 из-за падения курса BTC ниже $44 000.

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Согласно данным CMC, рыночная капитализация биткоина составляет $845,47 млрд. Торговые операции с цифровой валютой за последние 24 часа составили $26,19 млрд. Тем не менее, стоимость биткоина остается на 37% ниже исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.