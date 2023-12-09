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"Starknet Foundation, организация, развивающая проект StarkNet, планирует выделить более 1,8 млрд токенов STRK на различные инициативы в сфере блокчейна."
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"Половина этой суммы, 900 млн STRK, будет использована для справедливого распределения средств через ревизионный комитет. Он заботится о том, чтобы все происходило честно, децентрализованно и прозрачно. Команда уже активно работает над первой фазой раздачи токенов."
"Остальные 900 млн STRK будут выделены на сетевые скидки для пользователей. Это еще в стадии планирования, и создается соответствующий орган, чтобы внедрить эту идею."
"Организация стремится распределить права собственности на токен сети, вознаграждая пользователей и членов сообщества за их вклад в проект. Это их способ поддержать тех, кто участвует и внес вклад в прошлом и будет вносить в будущем."
"50 млн STRK также выделены для поддержки DeFi-протоколов на основе сети. Этим занимается комитет, который планирует запустить эту программу в первом квартале 2024 года."
"Важно отметить, что в октябре организация объявила о распределении 50 млн STRK среди ранних членов сообщества проекта."
"Разработчики решили отложить первую разблокировку токенов до апреля 2024 года."