Стоящая за развитием L2-проекта StarkNet организация Starknet Foundation планирует выделить более 1,8 млрд токенов STRK на «различные инициативы» по внедрению блокчейна

"Starknet Foundation, организация, развивающая проект StarkNet, планирует выделить более 1,8 млрд токенов STRK на различные инициативы в сфере блокчейна."

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"Половина этой суммы, 900 млн STRK, будет использована для справедливого распределения средств через ревизионный комитет. Он заботится о том, чтобы все происходило честно, децентрализованно и прозрачно. Команда уже активно работает над первой фазой раздачи токенов."

"Остальные 900 млн STRK будут выделены на сетевые скидки для пользователей. Это еще в стадии планирования, и создается соответствующий орган, чтобы внедрить эту идею."

"Организация стремится распределить права собственности на токен сети, вознаграждая пользователей и членов сообщества за их вклад в проект. Это их способ поддержать тех, кто участвует и внес вклад в прошлом и будет вносить в будущем."

"50 млн STRK также выделены для поддержки DeFi-протоколов на основе сети. Этим занимается комитет, который планирует запустить эту программу в первом квартале 2024 года."

"Важно отметить, что в октябре организация объявила о распределении 50 млн STRK среди ранних членов сообщества проекта."

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"Разработчики решили отложить первую разблокировку токенов до апреля 2024 года."