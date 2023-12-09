Исследователи CoinDesk поведали самые главные новости из индустрии криптопротоколов за прошедшие сутки, по состоянию на вечер 8 декабря 2023 года

Исследователи CoinDesk деликатно раскрывают перед нами актуальные события в области криптопротоколов, приоткрыв завесу ключевых моментов за последние сутки. На вечер 8 декабря 2023 года мы становимся свидетелями переломных событий в индустрии.

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Блокчейн Flare (FLR) выходит на новый уровень, интегрируя Ankr, Figment, Retake, Luganodes и NorthStake в качестве валидаторов и поставщиков данных для своих оракулов. Этот стратегический шаг делает Flare первой платформой смарт-контрактов, где институциональные валидаторы раскрывают децентрализованные потоки данных, предоставляя более обширную информацию. Таким образом, сеть пополнилась 91 подобным узлом.

SKALE пишет новую главу в истории блокчейнов, став первым, кто внедряет инфраструктуру цепочки приложений с нулевой комиссией за газ для конечного пользователя. Этот шаг осуществляется с учетом голосования сообщества, обеспечивая устойчивость сети через предложение SKALE Chain Pricing. Валидаторы получают дополнительный доход за счет транзакций по подписке, и экосистема переходит на новый этап развития.

Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), с более чем 426 тыс. членов в 160 странах, объявляет о выдаче учетных данных и сертификатов для Avalanche C-Chain. Эти меры гарантируют безопасность и мгновенность процесса проверки, выстраивая технические стандарты с использованием блокчейна для аутентификации. Этот шаг становится ключевой вехой в эволюции сектора Web3.

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Blockaid, поставщик инструментов безопасности Web3, представляет новую функцию "Безопасность транзакций" в кошельке Rainbow. Это обновление призвано обеспечить защиту от вредоносных сайтов и приложений в реальном времени для миллионов пользователей, укрепляя безопасность использования Web3.