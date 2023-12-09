Швейцарское подразделение одного из крупнейших банков Испании BBVA перенесло услуги по хранению криптовалют на принадлежащую Ripple платформу Metaco Harmonize

"Швейцарское подразделение банка BBVA, одного из крупнейших в Испании, решило перевести свои услуги по хранению криптовалют на платформу Metaco Harmonize, которая принадлежит компании Ripple."

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"BBVA Switzerland стал первым крупным банком в еврозоне, предоставившим своим клиентам доступ к биткоину в июне 2021 года. Позже они также добавили поддержку Ethereum."

"Этот перенос услуг на Harmonize дает банку возможность работать с различными блокчейнами, не ограничиваясь только двумя крупными криптовалютами. Это также открывает путь к предоставлению клиентам новых услуг, таких как торговля другими криптовалютами и токенизация реальных активов."

"Ripple Labs ранее купила компанию Metaco за $250 млн. Их платформа Harmonize, предназначенная для хранения криптовалют, пользуется популярностью среди крупных инвесторов."

"BBVA подчеркивает, что это изменение позволит им предлагать более гибкие и инновационные финансовые услуги, такие как торговля альтернативными криптовалютами и цифровыми активами."

"Кроме того, BBVA подтверждает, что их решение полностью соответствует требованиям по безопасности и конфиденциальности, так как оно интегрировано с Avaloq Crypto Assets и основной банковской системой."

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"После покупки Ripple компании Harmonize, Citigroup начала искать альтернативу для своего хранилища криптовалют. Они сотрудничают с Metaco с июня 2022 года."