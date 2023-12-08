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bitcoin
Разработчики Worldcoin стараются привлечь инвестиции
Компания Tools For Humanity активно пытается привлечь денежные средства

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"Tools For Humanity" активно ищет деньги для своего проекта Worldcoin. Главный разработчик, совладелец которого - Сэм Альтман, ведет переговоры с разными компаниями для получения инвестиций. Они планируют продать токены WLD, чтобы привлечь средства.

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Компания обсуждает возможность продажи токенов WLD напрямую инвесторам. Они намерены привлечь до $50 млн, предлагая токены по цене до $1, что дешевле, чем их текущая стоимость в $2,5. Точные детали сделки пока неизвестны.

Однако есть информация, что инвестиционный банк FT Partners из Сан-Франциско может стать одним из участников. Интерес со стороны инвесторов остается высоким.

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Проект Worldcoin разрабатывает технологию биометрической идентификации через сканирование глазной радужки для подтверждения личности в онлайне. Токен WLD стимулирует пользователей, предоставляя вознаграждение за сканирование глаз. Запущен 24 июля 2023 года, проект уже привлек более 2,5 млн пользователей, несмотря на критику от Виталика Бутерина, основателя Ethereum, который считает технологию опасной.

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