Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала от суда внести ясность в вопрос: являются ли криптоактивы, продаваемые Terraform Labs, незарегистрированными ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к суду с требованием уточнить юридический статус криптоактивов, предоставляемых компанией Terraform Labs, и определить, считаются ли они незарегистрированными ценными бумагами. Запрос поступил к судье Джеду Ракоффу, который в настоящее время ведет дело против Terraform Labs и ее бывшего генерального директора До Квона.

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По мнению SEC, криптовалюты Terra Luna Classic (LUNC), TerraClassicUSD (USTC), Mirror Protocol (MIR) и соответствующие им "зеркальные активы" соответствуют критериям ценных бумаг. Регулятор обосновывает свою позицию, указывая на инвестиционный характер активов и предполагаемую прибыль, которую ожидают от усилий ответчиков.

SEC настаивает на проведении упрощенного рассмотрения дела, утверждая, что представленных фактов достаточно для принятия решения. Орган выражает озабоченность возможным повторением ситуации, когда упрощенное решение по делу SEC против Ripple летом не удовлетворило регулятор.

Решение судьи Аналисы Торрес, рассматривавшей дело Ripple, о том, что вторичные продажи XRP не подпадают под определение ценных бумаг, не нашло поддержки у судьи Ракоффа. Последний объяснил, что тест Хауи не делает различий между институциональными инвесторами и обычными пользователями, приобретающими криптоактивы на вторичном рынке.

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В конце ноября власти Черногории одобрили экстрадицию основателя Terra До Квона в Южную Корею или США, что привело к росту стоимости стейблкоина Terra USD (USTC) на 400%.