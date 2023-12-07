По данным Foresight News, руководители BNB Chain объявили о программе стимулирования суммы заблокированных средств (Total Value Locked)

Согласно отчету Foresight News, команда руководителей BNB Chain представила новую программу стимулирования, направленную на поддержку разработчиков и расширение проектов в сети opBNB. Заявки от руководителей стартапов будут приниматься с 6 по 14 декабря 2023 года, за ними последует конкурсный этап с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Общий финансовый резерв этой программы достигнет $160 тыс, с распределением долей в зависимости от рейтинга, определенного жюри.

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Разработчики BNB Chain сообщили о значительном прогрессе в проекте масштабирования opBNB, открыв доступ для поставщиков инфраструктуры на тестовой сети летом и успешно завершив пилотные испытания осенью.

Блокчейн-сеть, базирующаяся на технологии OP Stack с использованием роллапов Optimistic Rollups, предлагает пользователям низкие комиссии и обеспечивает стабильную работу. Проект направлен на масштабирование основной сети, улучшение производительности и привлечение новых стартапов в экосистему BNB Chain с акцентом на DeFi, NFT и GameFi.

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Разработчики подтвердили успешное тестирование сети, проведя более 35 млн транзакций и развернув 150 приложений в рамках пилотного проекта. Сеть opBNB ежедневно обрабатывает более 526,5 тыс операций, при среднем времени генерации блока в 1 секунду и количестве транзакций в секунду на уровне 6,1 TPS к 6 декабря 2023 года.