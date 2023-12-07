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bitcoin
Артур Хэйс: «Я бы хотел SOL за $100 уже к этим выходным»
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX сделал комплимент криптовалюте Solana, заявив, что хочет увидеть цену токена в $100 уже к ближайшей субботе

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Бывший руководитель криптовалютной биржи BitMEX, Артур Хейс, восхвалил криптовалюту Solana, выражая надежду увидеть цену её токена достигающей отметки в $100 уже на предстоящей субботе. "Поднимем $SOL до $100, друзья," - пригласил Хейс пользователей в социальных сетях.

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В ответ на положительные отклики поклонников Solana и радуясь активной поддержке со стороны Хейса, он отметил: "Я всего лишь трейдер, друзья. Мне всё равно. Если что-то двигается - я на этом торгую."

Сам Хейс ранее в ноябре не скрывал своего неодобрения по отношению к SOL, но признал, что приобрёл некоторое количество монет, которые впоследствии значительно выросли в цене.

Начало четвёртого квартала 2023 года сопровождается стремительным ростом стоимости криптовалюты Solana, которая активно набирает обороты и нацелена на конкуренцию с Ethereum. С момента достижения минимальной стоимости в $8 цена SOL выросла на более чем 395%.

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Аналитики крупнейшей криптобиржи мира, Binance, после анализа данных ноября пришли к выводу, что рынок цифровых валют находится в стремительном восстановлении. Особое внимание они уделили взрывному росту SOL.

#news #news.ru
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