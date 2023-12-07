Один из главных публичных критиков первой в мире криптовалюты раскритиковал американский телеканал CNBC, посчитав, что медиа слишком активно продвигает биткоин





Петер Шифф, влиятельный критик биткоина, выразил свою критику в адрес американского телеканала CNBC, считая, что тот необъективно продвигает криптовалюту. Критика Шиффа была направлена на комментарии Эндрю Росса Соркина, который окрестил BTC "цифровым золотом", игнорируя традиционное золото. По мнению опытного инвестора, канал пристрастно освещает тему биткоинов из-за своих крипто-рекламодателей.

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Шифф, постоянно анализирующий рынок биткоина, предсказал неизбежный крах криптовалюты, в то время как рост цены на золото, по его мнению, является реальной перспективой. "Цифровое золото", как утверждает финансист, лишь дешевая имитация традиционного золота.

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Петер Шифф, известный как "золотой жук", выступает как сторонник инвестиций в драгоценные металлы и регулярно проводит параллели между криптоинвесторами и сектой.