Конец осени ознаменовался сразу несколькими позитивными событиями для рынка цифровых монет

Ноябрь принёс ряд благоприятных событий для криптовалютного рынка. Первым сигналом стало уменьшение годовой инфляции, оглашённое Министерством труда США, что повлияло на решение Федеральной резервной системы сохранить процентную ставку на неизменном уровне. Несмотря на отсрочку SEC рассмотрения заявок на BTC-ETF и ETH-ETF, криптосообщество сохраняет оптимизм относительно перспектив рынка.

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Под влиянием возрастающего оптимизма инвесторов цена биткоина приблизилась к $38 тыс., достигнув этой отметки впервые за полтора года. Рост в ноябре составил 8,7%, за ним последовали изменения в цене многих альткоинов из топ-100.

Топ-5 наиболее прибыльных криптовалют представлен разнообразными активами, поддерживающими тренд, заданный биткоином. Лидером стал токен TerraClassicUSD (USTC), увеличившись за месяц на 363,6% и достигнув капитализации в $534,45 млн.

На втором месте по прибыльности оказалась монета ORDI, выросшая на 314,9% до $20,21 с начальных $4,87. Это первый токен, выпущенный по стандарту BRC-20 в цепочке биткоина, торгуется на ведущих биржах, и его общий объем сделок составляет $663,63 млн.

Тройку лидеров дополняет Bittensor (TAO), подорожавший на 221,6% до $273,28, увеличив капитализацию до $1,94 млрд и заняв 39-е место в рейтинге.

Среди наиболее убыточных монет выделяются Bitcoin Cash (BCH), потерявший 8,2% стоимости и снизивший капитализацию до $4,44 млрд, и XDC Network (XDC), убывший на 7,6% с капитализацией в $691,75 млн. Токен SafePal (SFP) также вошел в список лузеров, потеряв 7,3% стоимости, снизившись до $0,63, и с текущей капитализацией в $284,79 млн.

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Эти результаты подчеркивают динамичность криптовалютного рынка, где наблюдается как рост, так и падение активов в ответ на разнообразные факторы.