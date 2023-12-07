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bitcoin
Dogecoin обновила годовой максимум в свой десятилетний юбилей
6 декабря Dogecoin (DOGE) исполнилось десять лет. Курс мем-криптовалюты достиг максимальной отметки за год — $0,102

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6 декабря Dogecoin (DOGE) отпраздновал свой десятилетний юбилей, достигнув максимального за год значения курса в $0,102.

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В течение последних 24 часов стоимость мем-криптовалюты выросла на 17%, вероятно, в связи с ростом биткоина, который также подтолкнул другие альткоины к положительной динамике.

CoinGecko вновь занес Dogecoin на 10-е место по капитализации, которая достигла $14,5 миллиарда. Объем торгов за последние сутки превысил $3,2 миллиарда.

Несмотря на локальные достижения, Dogecoin должен увеличить свою стоимость в семь раз, чтобы достичь исторического максимума в $0,73, установленного в мае 2021 года.

Dogecoin был создан 6 декабря 2013 года разработчиками Билли Маркусом и Джексоном Палмером, решившими подшутить над растущим числом криптовалют.

Сообщество активно отмечает юбилей Dogecoin, хотя Илон Маск, самый известный поклонник DOGE, предпочел воздержаться от комментариев.

SHIB, PEPE и BONK также продемонстрировали значительный рост. В целом, группа мем-криптовалют из списка CoinGecko показала активное укрепление за последнюю неделю.

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Напомним, что в декабре текущего года Dogecoin планирует отправить физический кошелек с токенами на Луну в рамках миссии Peregrine Mission One, проводимой космической компанией Astrobotic.

#news #news.ru
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