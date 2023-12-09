Организация Worldcoin Foundation объявила о запуске программы общественных грантов на сумму $5 млн

Worldcoin Foundation объявила о запуске программы грантов под названием Wave0 на сумму $5 млн. Этот финансовый инъекционный импульс предоставит разработчикам возможность фокусироваться на создании стабильных технологий и более справедливых систем, базирующихся на протоколе Worldcoin.

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Средства, выделенные фондом, будут распределены по трем основным направлениям. Инвестиции будут проводиться в криптовалюте WLD, внутреннем токене протокола Worldcoin, работающем на блокчейне Ethereum.

Руководитель Worldcoin Foundation, Ремко Блумен, подчеркнул, что гранты не предназначены исключительно для разработчиков. Он подчеркнул важность вовлечения всего сообщества в более обширные усилия, включая повышение осведомленности, обучение и другие аспекты. Технологии, разрабатываемые благодаря этим грантам, нацелены на изменение существующей ситуации в контексте неравенства доходов, проблем управления и других экзистенциальных рисков.

Гранты будут предоставлены проектам, занимающимся исследованиями и разработками в области конфиденциальности и биометрии. Также финансирование сможет получить стартапы, предлагающие инновационные и практичные сценарии использования Worldcoin и World ID.

Эта новость появилась вскоре после того, как Сэм Альтман, соучредитель Tools for Humanity, оказался в затруднительной ситуации, пережив увольнение с поста генерального директора OpenAI, а затем восстановление на этой должности.

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Соучредитель и генеральный директор Tools for Humanity, Алекс Блания, подчеркнул, что роль Альтмана в Worldcoin не изменилась в связи с происходящими изменениями в OpenAI. Блания подчеркнул, что предстоит еще много работы, и оба соучредителя согласились, что процессы, происходящие вокруг Worldcoin, необратимы и предполагают значительные изменения в долгосрочной перспективе.