Как заявила представительница CFTC Кристин Джонсон, штраф для Binance в размере 1,35 млрд из общих 4,3 млрд долларов был увеличен в результате игнорирования платформой нарушений

Представительница CFTC, Кристин Джонсон, объявила об увеличении штрафа для Binance на 1,35 миллиарда долларов из общей суммы в 4,3 миллиарда. Это произошло из-за систематического игнорирования биржей предупреждений регулятора, в результате чего возникли нарушения, на которые платформа не реагировала вовремя.

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В контексте сделки о признании вины перед правительством США, Binance вынуждена была расстаться с Чанпэном Чжао, признавшим наличие отмывания денег и нарушение санкций. Это привело к выплате штрафа в общем размере 4,3 миллиарда долларов.

Отметим, что возможно было избежать значительного штрафа, если бы Binance реагировала на предупреждения регулятора и соблюдала установленные нормы заранее.

Новый генеральный директор Binance, Ричард Тенг, отказывается раскрывать информацию о глобальной штаб-квартире биржи. Хотя европейская база расположена во Франции, а на Ближнем Востоке — в Дубае, Тенг оставляет вопрос о глобальной штаб-квартире без ответа, заявляя, что время для этого придет "в свое время".

В отличие от предыдущих заявлений Чанпэна Чжао, утверждавшего отсутствие глобальной штаб-квартиры, Ричард Тенг не раскрывает местоположение, добавляя, что Binance проходила проверку в регулируемых юрисдикциях. Однако он отказывается называть аудиторскую фирму, участвовавшую в этом процессе.

Тенг признает прошлые ошибки компании и выражает намерение сосредотачиваться на пользователях и соблюдать все регулирования. Новый руководитель, обладающий опытом в сфере регулирования, сталкивается с задачей восстановления доверия к бирже, зависящей от институциональных инвесторов.

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Среди мер — назначение независимого наблюдателя для подробного изучения компании в течение пяти лет, судебное разбирательство с Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также управление Чжао, удерживающего контрольный пакет акций в компании.