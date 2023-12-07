Помимо первого в истории США спотового биткоин-ETF в стране также появится и аналогичный инструмент на базе Ethereum (ETH)

В США готовится к историческому моменту – запуску первого спотового биткоин-ETF, и на горизонте уже мерцает подобный инструмент на базе Ethereum (ETH), согласно бразильскому управляющему активами Hashdex. Прогнозируется, что торги биткоин-ETF начнутся во втором квартале следующего года, за ним последует ETF на Ethereum.

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Эксперты утверждают, что новые ETF привнесут в криптовалютный рынок свыше $50 трлн, превышая объемы торгов ETF на рынках Европы, Канады и Бразилии.

Четыре мировых гиганта управления активами – Franklin Templeton, Fidelity, BlackRock и Invesco – подали заявки на разрешение, что предвосхищает интерес со стороны инвесторов. Ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассмотрит их в начале следующего года, с возможным одобрением 10 января, согласно прогнозам аналитиков Bloomberg.

Однако, не только институциональное принятие и регуляторная ясность способствовали росту биткоина в 2023 году, но и появление невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе биткоина, таких как протокол Ordinals (ORDI), согласно Hashdex. С начала года создано 40 млн NFT в сети биткоина, принося майнерам $96 млн и укрепляя блокчейн как платформу, привлекающую инвесторов.

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Также привлекательность вызывает сеть Ethereum, и аналитики прогнозируют ей значительный рост в 2024 году, становясь блокчейном с развитой инфраструктурой для различных пользовательских категорий. На текущий момент, капитализация Ethereum составляет $2,262, и сегодня ETH обновил годовой максимум.